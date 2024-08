Nel momento decisivo un' ape sulla mano? La reazione del coreano sconvolge le Olimpiadi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Glaciale”, il termine giusto per definire Kim Je-deok, che ha saputo mantenere il cuore calmo e il sangue freddo quando un'ape si stava posizionandosua, prima di scoccare il suo dardo e fare punteggio massimo. L'arciere sudè stato perfetto, anche se si è trovato al posto sbagliato nelquasi sbagliato. Non ha mandato in fumo il suo tiro, e ha saputo fare centro nonostante la Corea del Sud fosse in vantaggio contro la Cina e mancasse soltanto due tiri per assicurarsi la vittoria. A soli 20 anni è finito al centro della scena: in primis ha cercato di allontanarlo con un gesto della, mentre cominciava la preparazione al tiro, ma l'insetto gli si è posato proprioche reggeva l'arco.