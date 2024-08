Musica e solidarietà Concerto a offerta libera per ricostruire Tredozio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024)saranno gli ingredienti della serata organizzata per questa sera alle 21 adall’Emilia Romagna Festival in collaborazione con Fondazione Toscanini. Protagonisti, nel paese che nel 2023 è stato ferito due volte, prima dall’alluvione e poi dal terremoto, si esibiranno i musicisti de La Toscanini Next Trio, ensemble composto da Andrea Coruzzi alla fisarmonica, Eoin Setti al sax e Martino Mora alla batteria. Ilè ae il ricavato sarà devoluto al Comune in favore della ricostruzione di, in modo da agevolare un non facile ritorno alla normalità. La serata si svolgerà in strada, in via XX Settembre di fronte a Palazzo Fantini, lo storico edificio con un meraviglioso giardino all’italiana che già in passato ha ospitato eventi dell’Emilia Romagna Festival e che purtroppo, a causa del sisma, è stato dichiarato inagibile.