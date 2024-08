Mercato Roma | non è ancora tramontata la pista Abraham-Milan contatti di nuovo in corso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)1 agosto 2024 - Florent Ghisolfi si sta prendendo poco alla volta il ruolo di protagonista del: tra gli ingaggi di Soulé e quello di Dahl, in attesa di Dovbyk, il ds giallorosso si sta prendendo la scena e i cuori dei tifosi giallorossi. Festeggiare i nuovi acquisti non è però da lui, il ds giallorosso è infatti attivissimo anche suldelle cessioni per abbassare i costi della rosa giallorossa e rendere così anche a livello economico la nuova formazione, consgnata in mano a De Rossi, competitiva. In questo contesto c'è un nome che più di altri sembra ormai prossimo a uscire da Trigoria: si tratta di Tammy. Il centravanti inglese classe 1997 è reduce da un pesante infortunio al ginocchio, che ha reso la scorsa stagione la sua peggiore di sempre da quando veste i colori giallorossi.