LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la cinese Yang cerca subito la fuga

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.56 Si è già staccata Valentina Trapletti. Ma sappiamo che la veterana azzurra è un diesel. Staccata anche Anna Eleonora Giorgi. 9.55vuole rendere la gara dura. Primo km in 4’22”. 9.54 Altro che imporre il ritmo:l’allungo e guadagna 5 metri. 9.53 Lasi mette davanti e prova ad imporre il ritmo. 9.52 Garcia Leon e Palmisano sono già lì davanti, fianco a fianco. Ritmi chiaramente blandi in avvio. 9.51 Attenzione al caldo che sarà una variabile importante. Si è partiti con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario pianificato. Dunque la gara si chiuderà intorno alle 11.15 9.50 Iniziata la 20 km di marcia femminile! 9.46 Chiaramente vanno sempre tenute d’occhio le cinesi Hong Liu e Zhenxia Ma. L’Ecuador sogna una clamorosa doppietta d’oro: dopo Pintado, ci proverà anche Glenda Morejon. 9.