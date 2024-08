Libri da leggere a agosto 2024 | le novità in uscita

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nuove uscite in arrivo nel mese di. Vi segnalo il 1° del mese Una scomparsa inspiegabile di Vincenza Angeloni (Gruppo Albatros il Filo). Un thriller datutto d’un fiato. Racconta le vicissitudini di Brian Jones, un adolescente di Boston; un ragazzo gentile, dall’intelligenza vivace sempre pronto ad aiutare chi si trova in difficoltà. Tutto normale fino a un giorno nel quale avrà un litigio con un compagno di classe. A causa di questo, Brian fugge di casa e scompare nel nulla. I genitori, ben presto si rendono conto che la lite nasconde qualcosa di molto più serio e per questo avvisano la polizia. Gli ispettori prendono subito a cuore il caso per scoprire cosa si cela dietro la scomparsa del giovane. Siete amanti delle storie d’amore del passato? Bene, c’è pane anche per voi. Vi segnalo, il 6l’del romanzo, Fuga d’amore di Tracy Rees (Neri Pozza Editore).