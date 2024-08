Le immagini shock del raid armato nel lido balneare | Spari tra donne e bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un gruppo di giovanissimi con casco integrale calato sul volto, fucili e pistole in pugno, fa irruzione in uno stabilimentoche in quel momento è pieno di. Poi iniziano a sparare ad altezza d’uomo almeno tre volte, rischiando di provocare una strage, soltanto perché un coetaneo, mezz’ora prima, aveva osato guardarli male. È successo nel pomeriggio del 19 luglio scorso all’interno delAzzurro di Torre Annunziata. Ledelsono contenute nelle carte dell’inchiesta, coordinata dalla pm anticamorra Cristina Curatoli e condotta da carabinieri e polizia, che ha portato all’arresto di Salvatore D’Acunzo, 18 anni compiuti a marzo, imparentato con esponenti del clan Gionta.