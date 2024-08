Lavoratori precoci | chi sono requisiti e regole di pensionamento anticipato 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 1 agosto 2024) A decorrere dal 1° maggio 2017 i soggetti che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni, i cosiddetti, possfruttare un canale di accessoalla pensione, grazie alla riduzione dell’anzianità contributiva richiesta.Il, oltre ad essere soggetto ad una procedura di verifica preventiva deida parte dell’Inps, è riservato a coloro che versano in particolari condizioni di disagio lavorativo o economico, tassativamente previste dalla normativa.Analizziamo la questione in dettaglio.Per approfondire le nuovee le opportunità diper ilconsigliamo l’e-Book “Pensioni”, aggiornato con la Legge di Bilancioe tutte le novità in tema di pensione di vecchiaia, Quota 103, anticipi pensionistici, opzione donna, rivalutazioni e molto altro.