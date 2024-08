la vittoria del comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) La sospensione dei lavori al Franchi comporterebbe "un sicuro e concreto pregiudizio" per ildi Firenze, "che vedrebbe sfumare un’occasione, forse irripetibile, di riqualificazione di una struttura di sicuro pregio culturale attuata mediante investimenti pubblici per circa 150 milioni di euro". Queste le motivazioni contenute nell’ordinanza con cui il giudice del tribunale civile di Firenze, Pasqualina Principale, ha respinto nei giorni scorsi il ricorso d’urgenza presentato dalla Fiorentina per bloccare il restyling dello stadio. Il provvedimento, richiesto dai legali della società di Commisso (gli avvocati Silvio Martuccelli, Alessandro Aniello e Ludovica Baduini di Roma) era stato discusso nell’udienza del 18 luglio. E il 23 il giudice ha sciolto la riserva.