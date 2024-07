La Ravioleria Sarpi – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) LaVia Paolo, 27 – 20154Tel. 331/8870596 Sito Internet: www.la.com Tipologia:cinese Prezzi: ravioli 4€ per 4pz, crêpes 5/6€ Chiusura: mai OFFERTA Oltre a confermarsi un ottimo posto dove fare una pausa in diversi momenti della giornata, Lasi unisce alla Macelleria Sirtori da cui, già da tempo, si riforniva dell’ottima carne con cui farcisce i ravioli. Il menù è snellissimo: tre tipologie di ravioli – manzo, maiale e vegetariano – e due di crêpes. Tra questi abbiamo assaggiato i ravioli con i due tipi di carne, entrambi gustosi e belli cicciotti, arricchiti da curcuma, porro, zenzero, rapa bianca e verza. La farina, come la carne e le uova, è super selezionata. AMBIENTE Si mangia per strada oppure si porta casa. SERVIZIO Veloce e di poche parole. Recensione tratta dade La Pecora Nera – ed.