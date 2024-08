Kara-Murza l’oppositore di Putin avvelenato due volte sarà liberato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Tra i prigionieri liberati nel maxi-scambio, il più grande dai tempi della Guerra Fredda tra Russia e Stati Uniti, ci sarebbe anche i l cittadino russo-britannico. Lo riporta Bloomberg. Attivista politico dissidente, era stato condannato a 25 anni di reclusione per tradimento. Maxi-scambio di prigionieri Russia-Occidente.anche il killer Krasikov (FILES) Jailed Russian opposition figure and journalist Vladimir, who is serving a 25-year sentence over charges including treason over criticism of the Ukraine offensive, appears in court with a video link from his prison for a hearing in the case against inaction of the Investigative Committee of Russia on his poisoning, in Moscow on February 22, 2024.