Jennifer Lopez e Ben Affleck divorzio imminente | Lui vive già da solo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Iltra Bensarebbe ormai: secondo la stampa straniera, i documenti sarebbero già stati firmati, e la coppia dovrebbedepositarli in tribunale. A porre fine ad ogni possibile tentativo di riconciliazione, sarebbe stato l’acquisto di una lussuosa villa da parte dell’attore proprio nel giorno del compleanno della moglie. Iltra BenDopo diversi mesi di indiscrezioni e smentite, potrebbe essere arrivato al capolinea il matrimonio trae Ben. Secondo il Daily Mail, infatti, i documenti per ilsarebbero già stati firmati, seppur non ancora consegnati: “C’è stato un tentativo di riconciliazione nelle ultime settimane che però è fallito. I documenti per ildella coppia sono stati ultimati circa un mese fa, ma non sono stati ancora consegnati.