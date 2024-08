Inflazione risale a luglio frena il carrello della spesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Aleggera risalita per l’, mentreil. Secondo le stime preliminari dell’Istat, questo mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,5% su base mensile e dell’1,3% su base annua, da +0,8% del mese precedente. La risalita dell’– spiega l’istituto di statistica – si deve in primo luogo all’accelerazione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +3,5% a +11,3%) e all’attenuarsiflessione degli energetici non regolamentati (da -10,3% a -6,1%). Un sostegno all’deriva inoltre dall’andamento dei prezzi dei Tabacchi (da +3,4% a +4,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la curapersona (da +4,0% a +4,4%).