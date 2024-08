Incendio al Tiro a segno di Prato riapre il parco di Galceti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024)al, riaperto ildi. E’ stata revocata oggi (1 agosto) l’ordinanza di chiusura dell’area, che in serata sarà fruibile al pubblico. A 7 giorni dalla tragico avvenimento che ha attaccato anche l’area verde circostante sul versante del Monteferrato, si quindi torna alla normalità. Le operazioni di bonifica, successive a quelle di spegnimento, si sono concluse ieri notte (31 luglio). I controlli da parte del sistema regionale ant, invece, proseguiranno almeno per tutta la prossima settimana. Le squadre di operatori dell’antboschivo regionale, dunque, effettueranno quotidianamente più passaggi di controllo lungo il perimetro dell’area incendiata al fine di sorvegliare e intervenire immediatamente per eventuali piccole riprese di