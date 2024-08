Il latte a gelato | ecco com' è fatto il dolce nato trent' anni fa che ora spopola sui social

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) Premessa: non è unal fiordi. «È qualcosa di diverso, è senza addensanti e si fa solo con, zucchero e melata», spiega l’ideatore GiovEnrietto. Stiamo parlando del, un(manco tanto) “” servito al tavolo, che potrebbe sembrare un nuovo prodotto in commercio, eppure ha una storia lunga. Tutto nasce quando una sera «al nostro ristorante di famiglia a Prascorsano (in provincia di Torino) ha nevicato tantissimo e tutti i prenotati hanno disdetto», racconta Giovche in quel periodo aveva comprato dei «testi francesi di cucina, soprattutto di “discepoli” di Anthony Bourdain e di lì mi sono lasciato ispirare».