Il colosso del guanto sportivo La Reusch ha scelto Vignate L’ok dopo un anno e mezzo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una procedura urbanistica in corso da un, e ieri sera l’approvazione della variante al piano di governo del territorio che accende il semaforo verde: trasloco ada Cernusco sul Naviglio di un polo magazzini e uffici dispa, il marchio tedesco re delda portiere da calcio e in generale del settore dell’abbigliamento, in particolare da sport invernali. L’edificio della società Wester srl, che detiene il celebre brand, vedrà la luce in via Del Lavoro, ospiterà magazzini e una palazzina uffici, progetto di pregio sul fronte della sostenibilità e con caratteristiche architettoniche dal particolare appeal. "Una grande opportunità per il paese" e un progetto di importante ritorno per il Comune, che introiterà, oltre agli standard, un milione circa di oneri di urbanizzazione.