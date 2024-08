Gubitosi | Sangiuliano è uscito dal Ministero senza ricevermi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncontro mancato anche stavolta tra il fondatore e direttore del Giffoni film festival Claudioe il ministro della Cultura Gennaroè da ieri davanti alla sede dela Roma in attesa di essere ricevuto dal ministro. Oggi è stato ricevuto? ‘‘Lui è sceso dal, mi ha visto l’ho salutato ed è salito in macchina andando viaproferire parola”, diceall’ANSA., spiega, avrebbe solo rallentato un momento per leggere il cartello che ha al collo con su scritto “Ministrodialoga con Giffoni e restituisci fondi tagliati”, ”poi è andato viadire niente”.è lì da ieri con la richiesta di poter avere un colloquio col ministro in merito al taglio dei fondi al festival campano.