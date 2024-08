Gifted Hands – Il dono la recensione no spoiler del film biografico

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel 1987, il Dr. Ben Carson si reca a Ulm, in Germania, per incontrare una coppia, Peter e Augusta Rausch, che sono appena diventati genitori di due gemelli, uniti l’uno all’altro dalla parte posteriore della testa. Il medico è convinto di poterli operare con successo, ma si rende anche conto che l’intervento potrebbe costare la vita a uno di loro o ad entrambi. Da quel momento ha inizio un lungo flashback che ci porta a scoprire l’infanzia e la gioventù di Carson, da quando a scuola era lo zimbello della classe, con voti bassissimi e bullizzato dai compagni. Un vero e proprio riscatto il suo, andato di pari passo con quello di sua madre che ha imparato tardivamente a leggere proprio per il bene dei suoi figli, contagiandoli con la passione per lo studio e spingendo Ben a diventare quel rispettato professionista in ambito chirurgico, considerato tra i migliori del suo campo.