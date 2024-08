Endless Love anticipazioni puntate dal 3 al 9 agosto 2024 | Ozan vuole il test di paternità Emir rassicura Zeynep

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024) La serie tv turca(Kara Sevda) promette di regalarci nuovi colpi di scena. Negli episodi in onda dal 3 al 9, nel daytime di Canale 5, i riflettori saranno puntati sue la sua gravidanza, che finirà per scatenare mille dubbi in. È davvero suo il figlio che la sorella di Kemal porta in grembo? Per avere una risposta sicurachiederà alla moglie di sottoporsi aldiintantola futura mamma, garantendole che interverrà per alterare i risultati dell’esame.dal 3 al 9affronta Nihan, chiedendo alla sorella spiegazioni riguardo al suo comportamento nei confronti di. Subito dopo il giovane – per riuscire a mettere a tacere le voci sulla moglie – le chiede di sottoporsi a undi