Diritti tv Serie B a 2 settimane dall’inizio è buio totale | la situazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) A poco più di duedel campionato, ladeitv diB è più incerta che mai. I tifosi delle 20 squadre del torneo cadetto non sanno ancora quale broadcaster trasmetterà le partite della propria squadra del cuore per la stagione 2024-2025. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, nonostante i club portino avanti colloqui giornalieri con i vari broadcaster, ancora si è ben lontani da una scelta definitiva. Il problema principale è il prezzo con DAZN e Sky, i due competitor che nello scorso ciclo trasmettevano tutte le gare non in esclusiva: entrambe non hanno intenzione di presentare un’offerta che superi i 12 milioni di euro a testa.di stallo nonostante il bando 2024-2027 che, a differenza del precedente, non prevede la vendita deiper piattaforma ma per prodotto.