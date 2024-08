Diabete glucagone spray gratis in Lombardia La proposta dell’assessore Guido Bertolaso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Milano, 1 agosto 2204 – “Porterò la questione delin giunta regionale nella prima seduta di settembre: l'impegno è di garantire la disponibilità di questo farmaco salvavita, in attesa dell'esito della negoziazione che sta portando avanti Aifa con l'azienda farmaceutica produttrice”. Con queste parole l'assessore al Welfare della Regione, è tornato a parlare del farmaco a base divenduto comenasale, utilizzato nei casi in cui un paziente diabetico sia in crisi ipoglicemica severa, complicanza acuta grave deldi tipo 1. Il farmaco, approvato da Aifa nel 2021, rientrava tra quelli in Classe A, quindi rimborsabili dal servizio sanitario nazionale ma, da ottobre 2023, è stato inserito in Classe C, quindi a carico del paziente.