Deludono cibo e comfort Luci e ombre alle Olimpiadi di Parigi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - A una settimana dall'inaugurazione di2024, della scia lunga di critiche alla sua sfarzosa quanto controversa cerimonia e del maxi sabotaggio che ha paralizzato la rete ferroviaria francese, i primi bilanci non sono all'altezza delle aspettative, anche se qualche 'premio' viene assegnato a sorpresa. "Ma dove sono i turisti?" si domandano i professionisti del turismo, dagli alberghi ai ristoranti passando per i tassisti e le compagnie di navigazione sulla Senna, delusi dall'affluenza prevista di 15 milioni di visitatori nella capitale francese. Invece di rifiutare prenotazioni, di essere in overbooking, bistrot, battelli e taxi hanno sempre posti disponibili.