Decreto Carceri ok del Senato con la fiducia | il testo alla Camera Scarpinato M5s | Prigioni incivili perché i colletti bianchi non ci vanno

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Aula delha approvato con lala conversione in legge del, varato a inizio luglio dal Consiglio dei ministri su proposta del Guardasigilli Carlo Nordio, che non si è presentato in Aula. I sì sono stati 104, i no 73: ora il provvedimento passaper l’approvazione definitiva. Ilnon contiene misure per contrastare il sovraffollamento penitenziario, se non una piccola semplificazione dell’iter per ottenere le misure alternative: il numero di telefonate concesse ai detenuti viene invece aumentato da quattro a sei al mese e si autorizza l’assunzione di mille nuovi agenti di polizia penitenziaria.