Cosa vuol dire essere intersex? Facciamo chiarezza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nelle ultime ore si sta parlando con una certa foga del caso della pugile algerina, Imane Khelif, che affronterà l’azzurra Angela Carini ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Khelif, infatti, è stata squalificata ai Mondiali per un’eccessiva presenza di ormoni maschili. E, secondo l’International Boxing Association, ente non riconosciuto dal CIO, anche per la presenza di cromosomi del sesso biologico maschile, gli XY, quelli maschili. Ebbene, secondo quanto spiegato da Rosario Coco, Presidente di Gaynet e Coord. Outsport Khelif non è una donna trans, ma una persona. Aggiunge Coco in una nota: “Non è chiaro – le ricostruzioni sono discordanti – se Khelif e Lin Yu ting, altra atletanella stessa situazione, abbiano dovuto effettuare test cromosomici o ormonali.