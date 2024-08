Corruzione | Toti ' viva la libertà ho la coscienza a posto e mi difenderò da ogni accusa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - "Sono mancato per un po', e soprattutto mi siete mancati tanto. Grazie mille a tutti coloro che in questi 86 giorni tramite la famiglia, l'avvocato, e in modo possibile, mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. È stato il maggior conforto in questi giorni bui". Sono le prime parole con cui l'ex governatore ligure Giovanni saluta la. "Ci difenderemo da, con la di chi non ha mai intascato un centesimo dei liguri, ma lasciamo una Liguria più ricca: di lavoro, di opportunità, di speranze" aggiunge che ringrazia e saluta i suoi concittadini. "Un abbraccio a tutti, che spero di darvi fisicamente nelle prossime ore. la Liguria. la" si conclude il suo post su Instagram.