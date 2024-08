Cime tempestose annunciato il remake del celebre romanzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) La prima notizia è che “Tempostose” sarà al centro di un nuovo adattamento cinematografico,ufficialmente nei giorni scorsi. E la seconda interessante curiosità è legata alla regia del film, in mano a Emerald Fennell, il nome dietro successi come “Una donna promettente” e “Saltburn”, ormai cult su Prime Video., la nuova versione del film diretta da Emerald Fennell Ha suscitato interesse e qualche interrogativo la decisione di Emerald Fennell di dirigere una nuova versione dele immortaledi Emily Bronte. Via Instagram, la donna ha condiviso lo scatto di due scheletri disegnati a mano, insieme ad una citazione dal libro. E non una sicuramente a caso visto che è tratta dal monologo di Heathcliff: "Sii sempre con me". Prendi qualsiasi forma, fammi impazzire”.