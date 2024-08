Ci sono anche quelle di Non è la Rai Grande Fratello il colpo di scena sui concorrenti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ormai manca pochissimo al debutto dell’attesissimo2024, che ripresenterà con un cast formato sia da vipponi che da totali sconosciuti, una formula che sembra essere piaciuta al pubblico e di conseguenza a Berlusconi. Tre ex di Non è la Rai e tre volti di Temptation Island e l’attrice internazionale. Sembra che finalmente l’ancora misterioso cast del2024 si stia definendo, però Alfonso Signorini ha deciso di non esprimersi in merito, almeno per adesso. Si prospetta un mese carico di voci e gossip riguardo il reality. Fuori i nomi di Non è la Rai, poi il triangolo di Temptation Island e la sex symbol. Stando a quanto riportato in queste ultime ore da Tv Blog tra i possibili nuovidel programma targato Canale 5 potrebbero essere comprese ben tre delle ragazze che fecero sognare il pubblico nella mitica epoca di Non è la Rai.