Chiara Bontempi racconta il suo Gimbo | Magari ci risposiamo in chiesa E l’anello | Ce l’ho con me non l’ho lanciato nella Senna

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancona, 1 agosto 2024 –si confida su Instagram. Solare ed emozionata, tra la vegetazione in mezzo al frinire delle cicale, con gli occhiali da sole e un cappellino estivo: così la moglie di Gianmarco Tamberi risponde alle tante domande che sui social, in questi giorni, hanno riguardato lei e: la fede, l’invito a risposarsi di nuovo, ma anche e soprattutto l’appuntamento di Parigi che si avvicina (Tamberi sarà in pedana mercoledì prossimo, 7 agosto, finale prevista per il 10) e altro ancora tra Olimpiadi, una casa da ultimare e un amore che è come una fiammella, continuamente alimentata da entrambi, mentreogni giorno dimostra di sapere sempre come stare al fianco del campione olimpico, come caricarlo, come condividere con lui tutti i momenti più popolari della loro vita di coppia.