Ceccon e il retroscena sul Villaggio Olimpico | perchè tanti atleti stanno andando via

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Moltisi spostano e se ne vanno“. Senza filtri Thomas, oro nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro spara a zero sull’organizzazione deldi Parigi e sottolinea il malcontento degli. “Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla“, sottolinea l’atleta azzurro, a scanso di equivoci, per le parole espresse dopo la delusione di aver fallito l’accesso alla finale dei 200 stile libero. Concentrandosi poi sulla gara,fa mea culpa: “forse non sono entrato in acqua con la stessa convinzione che avevo nei 100, e questo è stato un mio errore, mi servirà per il futuro.