Caso Carini ogni giorno ci scontriamo in fazioni opposte | la complessità è in crisi come non mai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ieri è stato ammazzato a Teheran il capo del Politburo di Hamas. Una notizia gravissima, che getta ulteriore benzina sul fuoco dell’incendio mediorientale. Eppure l’opinione pubblica social si è scandalizzata per una pugile con i livelli di testosterone più alti del normale scambiandola per un uomo. Indignazione generale a buon mercato e attivismo dei pigri contro la famosa discriminazione al contrario, la cultura woke e dove andremo a finire, signora mia. Due giorni fa, la nuotatrice Benedetta Pilato è arrivata quarta in una gara delle Olimpiadi e si è detta felice del risultato, ma è stata criticata da un’altra sportiva, oggi commentatrice.