Casertana buona la prima amichevole Il punto sul mercato

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNellauscita stagionale, durante il fresco ritiro abruzzese di Roccaraso, laha battuto la compagine di eccellenza molisana del Castel Di Sangro Cep con il risultato di 4-0. Le reti per i rossoblù sono di Deli, Galletta, Iuliano – nuovo acquisto proveniente dall’Audax Cervinara – e, nel secondo tempo, il giovane Rocca. In questo primo test, mister Iori ha potuto verificare la bontà della condizione atletica, in vista dellapartita ufficiale, nella Coppa Italia di C contro la Ternana, al Liberati. All’contro il Castel Di Sangro, seguiranno i test contro Teramo ed Isernia, entrambe di Serie D, rispettivamente il 3 ed il 4 agosto. Proia entra, Toscano esce: ilsulMarco Toscanofoto da Casertnafc.itI cosiddetti ben informati raccontano che il presidente D’Agostino vuole consegnare a Iori una squadra giovane.