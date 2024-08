Carceri l’intervento di Scarpinato | Ordine e disciplina solo per gli ultimi per i ceti superiori c’è libertà di abusare del proprio potere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “La questione carceraria è un’emergenza cronica che si ripropone ciclicamente negli stessi termini. Lo stesso sovraffollamento, lo stesso degrado, le stesse sconcertanti carenze di personale. Il tempo passa ma il carcere resta incivile e degradante. Come si spiega? La risposta si trova nelle statistiche sulla composizione sociale della popolazione carceraria: la percentuale di colletti bianchi in carcere è così irrisoria che in alcuni anni non viene neppure quotata”. Lo ha detto nell’Aula di Palazzo Madama il senatore del Movimento 5 stelle Robertonella dichiarazione di voto sul decreto. “Nel 2013 – ha aggiunto – i condannati in carcere per reati economici e fiscali in Italia costituivano soltanto lo 0.4%, a fronte di una media europea del 4.1%. Questi dati attestano il carattere classista del sistema penitenziario italiano.