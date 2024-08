Bisoli difesa a tre con Caldara Cauz e Zaro Mendes non ci sarà nemmeno con il Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un’ora e mezza intensa, protagonista la palla e il caldo torrido che picchia su Modena. Davanti a circa 300 tifosi, Pierpaoloha insistito nel proporre una squadra con laa 3, evidente quella messa in campo nella squadra "blu" conal centro ebraccetti. In quella stessa squadra spunta anche l’attacco guidato da Strizzolo e Palumbo a centrocampo supportato da Duca e Battistella. A proposito di curiosità, spicca quella legata ai numeri di maglia che si notano già dalle calze indosso ai giocatori e non passa inosservato il 10 scelto da Palumbo, altro inconfondibile segnale che per Tremolada i giochi sono definitivamente chiusi. Quest’ultimo ha svolto allenamento differenziato con Oukhadda, Vukusic e Di Stefano. Nel gabbiotto si sono visti anche Pedroe Gerli, alle prese dai recuperi dei rispettivi infortuni.