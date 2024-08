Bergamo arrestato con 1 600 dosi di droga nel garage | blitz partito da una segnalazione dei residenti di Celadina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un quarantenne tunisino – K.M. le iniziali del nome – è statomercoledì dalla polizia locale dicon l’accusa di detenzione diai fini di spaccio: nella suoteneva oltre 1.600di cocaina e hashish, per un valore di circa 50 mila euro. Le indagini sono iniziate dopo che gli agenti hanno ricevuto alcune segnalazioni da parte deisullo spaccio nella zona del parco pubblico “Baden Powell”. I poliziotti hanno condotto condotto un operazioni anti-nel quartieree mercoledì pomeriggio hanno individuato un soggetto sospetto, lo hanno tenuto sotto controllo per alcune ore e poi seguito fino a un box in uno stabile lì vicino.