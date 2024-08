Attentato dell’11 settembre i tre terroristi patteggiano ed evitano la pena di morte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo oltre 3 anni si è chiuso il processo per l’alle torri gemelle2001 a carico dei 3accusati di aver organizzato l’attacco che hanno accettato di dichiararsi colpevoli delle accuse di cospirazione ottenendo così l’ergastolo, evitando dunque il processo condia Guantanamo. I treri sono Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attach e Mustafa al-Hawsawi, e il patteggiamento è stato approvato da un alto funzionario del Pentagono. Patteggiamento per evitare ladiIn una lettera pubblicata dal New York Times è stato comunicato alle famiglie delle vittime degli attentatiche i tre imputati, in cambio dell’abolizione delladicome possibile punizione, si sono dichiarati colpevoli dei reati a loro contestati, compreso l’omicidio di 2.976 persone.