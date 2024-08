Atalanta Nicolò Zaniolo si presenta | Volevo la Dea questa è una grande occasione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bergamo – “Non vedo l’ora di iniziare a giocare. Spero di essere già al 100% per la finale contro il Real Madrid”. Le prime parole da atalantino ditrasudano di entusiasmo e voglia. Il 25enne attaccante ligure, dopo un anno e mezzo di alti e bassi all’estero tra Galatasaray e Aston Villa e a seguire un infortunio al piede che a maggio lo ha costretto ad un intervento chirurgico, ha scelto Bergamo per fare il salto di qualità definitivo. “Quando è arrivata l’offerta dell’non ci ho pensato due volte, non ho tentennato un minuto, non ho più ascoltato nessuna proposta”, ha spiegato l’attaccante spezzino nel corso dellazione alla stampa al centro sportivo di Zingonia.