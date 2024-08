Animali fantastici | Eddie Redmayne sarà ancora Newt Scamander ecco dove lo vedremo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'attore tornerà nei panni del protagonista della saga prequel di Harry Potter in questo nuovo progetto Il prossimo parco a tema della Universal a Orlando, Universal Epic Universe, è pronto a lanciare un incantesimo che trasformerà la fantasia in realtà quando il nuovo parco Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic aprirà i battenti nel 2025. Entertainment Weekly ha confermato che la star del franchise diriprenderà il suo ruolo dinel nuovo parco,verranno proiettate nuove sequenze con il suo personaggio. Ministry of Magic è considerata la più elaborata delle cinque nuove aree tematiche del parco, in quanto fonde le linee temporali degli otto film principali