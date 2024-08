20 anni di Mind Game il parco giochi animato di Masaaki Yuasa

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel 2004 ogni appassionato d’animazione giapponese – fuori dal Sol Levante un numero decisamente minore rispetto al giorno d’oggi – non poteva che parlare quasi esclusivamente dell’ultima fatica di Hayao Miyazaki, Il castello errante di Howl. Alle sue spalle, molto in sordina, due titoli provavano a farsi spazio e trovare risonanza: il mai celebrato abbastanza Millennium Actress di Satoshi Kon e, soprattutto, l’esordio di quello che da lì a pochi– complice l’uscita dalle scene o il progressivo rallentamento nel lavoro di molti autori di rilievo – diventerà uno degliri più influenti del nuovo millennio, punto ideale di contatto tra istanze artistiche Occidentali e Orientali. Alla prima visione didinon è difficile restare a bocca aperta, spiazzante quasi quanto non lo fu vent’fa, quando questo modo di raccontare era tutt’altro che prassi.