Vuelle oggi si svela la prima giornata di A2 Domani sarà diramato il calendario completo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ci siamo,verràta ladi campionato. Domenica 29 settembre laesordirà fuori casa -a mezzogiorno scopriremo dove - perché l’arena è occupata dai campionati mondiali di ginnastica aerobica. Tempo 24 ore ela Lega Nazionale Pallacanestro diramerà l’intero. Che, esattamente come quello della serie A, avrà il girone di ritorno sfalsato rispetto a quello di andata. Una settimana ricca di novità per i tifosi della Carpegna Prosciutto visto che venerdì pomeriggio verrannoti tutti i dettagli della campagna abbonamenti. La conferenza stampa, fissata per le 18.30 al piano nobile di Palazzo Gradari (in via Rossini) è aperta al pubblico, anzi la società invita i tifosi ad essere presenti.