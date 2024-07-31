Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18:15 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DALL’A1 Roma-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 580 CIRCA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. PROSEGUENDO SI STA IN CODA IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DI COLLEFERRO. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA. SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO VERSO LATINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 17. SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO VERSO LATINA. PROSEGUENDO SI STA IN CODA IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DI COLLEFERRO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 17:15 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SP2 TUSCANESE, ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI VITERBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. romadailynews
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