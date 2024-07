Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DALL’A1-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 580 CIRCA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. PROSEGUENDO SI STA IN CODA IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DI COLLEFERRO. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA. SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTELNO VERSO LATINA.