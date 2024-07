Verbania | nuova Giunta cancella l' intitolazione della scuola a Gino Strada

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Niente più"Luigi Cadorna" di. Lacomunale del capoluogo del Verbano - civica di orientamento di centrodestra - ha annullato la delibera del 2021 con la quale la precedente amministrazione a guida PD aveva dato parere favorevole alla proposta dell'istituto comprensivo di dedicare lamedia di Pallanza, gia' intitolata a Luigi Cadorna, controverso comandante in capo dell'esercito italiano nel primo conflitto mondiale dal 1914 alla disfatta di Caporetto, alla memoria di, medico e fondatore di Emergency. Lain carica ha ritenuto "preferibile effettuare altra valutazione in ordine all'eventuale individuazione di diverso spazio o edificio pubblico che, per finalita' funzionale, presenti maggior coerenza con l'impegno professionale e volontaristico profuso dal dott.".