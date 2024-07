Un posto al sole spoiler | Roberto si allea con Magda

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ad UnalFerri sarà disa tutto pur di screditare Ida, come svelano glirelativi alle prossime puntate. L'imprenditore, di recente, ha dovuto accettare la decisione del Tribunale di trasferire Tommaso in una casa famiglia in vista del processo, ma non ha mai smesso di pensare al bambino e ad un modo per riaverlo con sé. Intanto,, dopo aver scoperto che Chiara Petrone ha intenzione di vendere Radio Golfo 99, ha deciso di formalizzare una proposta d'acquisto, nonostante le proteste di Filippo, il quale ha chiesto a suo padre di fare un passo indietro e di non lanciarsi in quell'affare. Ferri continuerà a seguire la trattativa, ma apparirà sempre più irritato per l'atteggiamento della Petrone che sembrerà poco propensa a cedere a lui l'emittente radiofonica.