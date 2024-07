Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno pur essere in primo piano L’assassinio del capo politico di hamas ucciso nella notte a Teheran da un raid aereo fa salire alle stelle la tensione in tutto il Medio Oriente dopo la morte del numero 2 delle Milizie sciite libanese hezbollah colpito ieri da un razzo a Beirut la stazione del capo politico di hamas ha scatenato di azioni non sono nel mondo islamico ma anche la condanna netta di Russia e Cina iraide avuto l’effetto di spaccare i paesi musulmani non Mosca Pechino sono al fianco di Iran Turchia e mondo arabo da un lato Il re degli Stati Uniti dall’altro dall’alto condanne a cui di minacce e dall’altro la garanzia di Washington che assicura riprenderemo Israele che lancia un appello accesso immediato costruiscono tutti i presupposti per una escalation che potrebbe ...