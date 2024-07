Sollevamento Pesi Pizzolato suona la carica | Arrivo a Parigi per prendermi quello che è mancato a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Testa e cuore. Cuore e testa. Ancora pochi giorni e assisteremo alla gara di Antoninoalle Olimpiadi di2024. Il fenomeno azzurro delsarà impegnato sulla pedana francese la prossima settimana, precisamente venerdì 9 agosto, nella categoria -89 kg. Un appuntamento attesissimo da tutto il movimento, pronto a supportare unsta che si presenterà all’ArenaSud con un obiettivo ambizioso: sfidare il fuoriclasse Karlos Nasar e battagliare per quel metallo più pregiato2020, dove arrivò “solo” il bronzo. Prima di partire per la Francia, Nino ha svelato le sue sensazioni in una lunga intervista concessa a FIPE Powermagazine, rubrica di approfondimento video curata dalla Federazione Italianastica e condotta da Claudio Cavosi.