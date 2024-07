Sharon Verzeni interrogato il compagno | cosa si vede dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Aiuto, sono stata accoltellata”. Sono state le ultime parole pronunciate da, la donna di 33 anni uccisa a Terno d’Isola (Bergamo) nella notte tra il 29 e il 30 luglio. È riuscita a digitare il numero d’emergenza, ma è servito a poco. Nonostante i soccorsi, è morta in ospedale. Adesso si lavora per capire chi l’ha uccisa e perché Al momento le indagini si stanno basando su poche certezze: primo tra tutte sulla sagoma di quella persona, molto probabilmente il killer, che viene immortalatodi video sorveglianza della zona. E ancora:è stata soccorsa per primo da alcuni passanti che l’hanno vista a terra già sanguinante a causa delle profonde ferire all’addome e alla schiena. Poi l’arrivo dei carabinieri e dei sanitari che hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla sul posto mentre le gridavano: “Non mollare”.