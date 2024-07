Scherma il fioretto medita vendetta | i tabelloni delle prove a squadre per rinascere dopo i furti arbitrali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ledialle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno subito regalato una gioia immensa all’Italia con la medaglia d’oro conquistata dalle spadiste. Quest’oggi tocca agli sciabolatori, a cui servirà subito una grande impresa contro l’Ungheria, ma tra le fila azzurre si attende già con trepidazione le duedi, dove la voglia di riscatto e rivalsa è davvero enorme.la delusione per la mancata medaglia nella gara individuale, le fiorettiste si lanciano nella prova acon l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. L’Italia (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo) si presenta da numero uno del ranking mondiale e affronterà subito l’Egitto in un quarto di finale che non darà il minimo problema alle azzurre. In semifinale l’Italia affronterà la vincente della sfida tra Polonia e Giappone.