Sassuolo Sarà il campionato del riscatto

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Stefano FoglianiRiparte dal via, il2024/25. E il via è, simbolicamente, piazzale della Rosa, lo spazio antistante palazzo ducale che ieri ha tenuto a battesimo sia la squadra di Grosso che ilFemminile. Presentate alla città nell’ambito di un evento che ha visto sfilare sul palco, oltre a tecnici e squadre, anche i dirigenti neroverdi. Primo tra tutti Carlo Rossi, che parla di "del: siamo stati a lungo in A debbiamo tornarci il prima possibile", ma poi anche e soprattutto Marco e Veronica Squinzi, che attraverso la Mapei sono il braccio e la mente di quanto si inventò loro padre Giorgio, vent’anni fa, prendendo ildalla C2. "Si tratta di riorganizzarsi e ripartire e soprattutto crederci – ha detto Veronica, che delè vicepresidente – perché il traguardo è lì".