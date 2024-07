Rottamazione quater c’è la proroga al 15 settembre | più tempo per pagare le cartelle fiscali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ci sarà piùperla quinta rata della. Il termine, inizialmente previsto per il 31 luglio, è stato posticipato al 15. Questo rinvio è stato annunciato nell’ambito dell’ultimo decreto attuativo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio. Grazie a questa, in realtà sarà possibile effettuare il pagamento fino al 20, dato che si possono sfruttare i cinque giorni di tolleranza previsti per il versamento, senza incorrere in sanzioni o maggiorazioni e senza rischiare la decadenza della procedura di regolarizzazione. Per qualiriguarda laLadel pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, nota come ““.