Regione il jolly Sabatini | Chi si allea con lui vince Baruffi futuro assessore

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Chi nel Partito democratico aspira a correre per le elezioni Regionali dovrà fare i conti con Luca, asso delle preferenze, dalla Bassa all’Appennino, dalle Alpi alle Piramidi. Consigliere regionale da due mandati, classico mediano co-protagonista degli snodi cruciali della vita di partito (dalle assemblee provinciali alla definizione delle giunte comunali), il suo lavoro oscuro gli ha procurato il blasone del golden boy, il candidato più rispettato e temuto del reame. Tanto che in diversi bramano un tandem con lui. Stefania Gasparini o anche Ludovica Ferrari lo identificano per esempio come il vero acceleratore per l’elezione, contando sulla sua trasversalità che lo rende forte a Carpi, a Campogalliano, nelle Terre dei Castelli, la fascia Pedemontana, la ‘stecca’ del Panaro, lo stesso distretto ceramico.