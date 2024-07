Ranghieri Carambula-Mol Sorum Olimpiadi beach volley 2024 oggi | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quinta giornata di gare per il torneo olimpico maschile dia Parigi. Nella meravigliosa arena allestita con sullo sf0ndo la Torre Eiffel sarà una giornata importante per i colori italiani con la seconda partita in questedella coppia composta da Alexe Adrian. All’esordio i due azzurri hanno battuto a sorpresa gli olandesi van de Velde e Immers, ma l’asticella salirà ancora di più contro i campioni olimpici di Tokyo, i norvegesi Mol/. Sicuramente non partono da favoriti i due italiani, ma sarà un test importante per valutare le ambizioni in vista del prosieguo di questo torneo e anche strappare un set sarebbe fondamentale per avvicinare la qualificazione alla prossima fase. Il torneo olimpico disi gioca da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto.