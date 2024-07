Previsioni Meteo per il 31 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Italia si prepara a vivere una giornata estiva tipica il 31, con condizioniche variano da regione a regione. Le temperature saranno elevate in molte aree del Paese, ma non mancheranno i temporali soprattutto nelle zone settentrionali. Ecco un’analisi dettagliata delleper le principali regioni italiane. Nord Italia: Temporali e Caldo Crediti: Ansa – VelvetMagIl Nord Italia sarà interessato da condizionirologiche instabili. In Lombardia e Veneto sono previsti temporali nel pomeriggio e in serata, con possibili allerta. Le temperature saranno comunque elevate, con massime che raggiungeranno i 32°C a Milano e Verona. Nelle zone montuose delle Alpi e delle Prealpi, i temporali potrebbero essere accompagnati da grandine e raffiche di vento.